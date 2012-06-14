Moody's знизило рейтинги Іспанії відразу на три ступені, Кіпру - на два

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило суверенний кредитний рейтинг Іспанії відразу на три щаблі - до "Baa3" з "A3", і помістило рейтинг на перегляд з можливим пониженням, йдеться в повідомленні агентства.

Рейтинг Кіпру знижений на два щаблі з «Ba1" до "Ba3", при цьому також рейтинг збережений у списку на можливе пониження.

«Основним фактором сьогоднішньої рейтингової дії стало значне підвищення ймовірності виходу Греції із зони євро, і, як наслідок, збільшення обсягу підтримки, яку уряд змушений буде спрямувати банкам Кіпру», - коментує Moody's зниження суверенного кредитного рейтингу Кіпру.

Рішення про подальші рейтингові дії щодо обох держав агентство планує прийняти протягом трьох місяців.

Рішення про зниження рейтингу Іспанії і переміщенні його в список на можливе подальше зниження було прийнято експертами Moody's у відповідь на бажання іспанської влади залучити допомогу ЄС у розмірі до € 100 млрд, що збільшить держборг країни.

Раніше в червні інше найбільше міжнародне рейтингове агентство Fitch також знизило рейтинг Іспанії відразу на три ступені - до рівня «BBB» з «A» на тлі побоювань за її банківський сектор.