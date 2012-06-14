Банк «Надра» змінить голову правління

Банк «Надра» (Київ) змінить голову правління, йдеться в повідомленні прес-служби банку.

«З 1 липня 2012 року Валентина Жуковська, що займає пост голови правління НАДРА БАНКУ, буде координувати взаємодію фінансового та промислового секторів Group DF», - йдеться в повідомленні.

Згідно з наданою інформацією, на посаду голова правління Банку «Надра» буде призначений Дмитро Зінков, який до лютого 2012 року був головою правління «ОТП Банку».

У повідомленні вказується, що В.Жуковська свою діяльність на новій посаді в першу чергу сконцентрує на ПАТ «Азот» (Черкаси), де вона обрана почесним президентом і на якому в даний час реалізуються масштабні інвестиційні проекти за участю Банку «Надра».

Довідка УНІАН. Банк «Надра» розпочав свою діяльність в жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

З 10 лютого 2009 року по 13 серпня 2011 р. у банку «Надра» працювала тимчасова адміністрація.

У другому кварталі 2011 р. банк провів допеміссію акцій на 3,5 млрд грн. За її результатами, компанія Centragas Holding AG (Відень, Австрія), яку контролює український бізнесмен Дмитро Фірташ, придбала 89,9659% акцій банку.

Банк «Надра» в I кварталі 2012 року отримав чистий прибуток 285 тис. грн.

Активи банку на 1 квітня 2012 року складе 25,951 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 19,92 млрд грн, зобов'язання – 21,922 млрд грн, статутний капітал - 3,890 млрд грн, власний капітал – 4,029 млрд грн.