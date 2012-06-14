Курс долара в комбанках у четвер підвищився до 8,08/8,14 грн/дол.

У четвер вдень українські банки купують американську валюту в середньому по 8,08 грн/дол., продають - по 8,14 грн/дол. Курс купівлі/продажу підвищився на 0,1%, в порівнянні з вчорашнім днем, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,06-8,12 грн/дол., з продажу - в межах 8,125-8,15 грн/дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,6% відучора і в четвер складає 10,10 грн/євро, продажу - також на 0,6% - до 10,28 грн/євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,02-10,20 грн/євро, з продажу - в межах 10,24-10,35 грн/євро.

Середній курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні підвищився на 0,8% і становить 0,2422 грн/рубль, продажу - на 0,7% - до 0,2509 грн/рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2350-0,2460 грн/рубль, з продажу - в межах 0,2480-0,2650 грн/рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«UniCredit Bank»: долар США - 8,095/8,13 грн, євро - 9,95/10,25 грн, рубль - 0,2350/0,2480 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США - 8,10/8,135 грн, євро - 10,00/10,40 грн, рубль - 0,2430/0,2530 грн.

«ПриватБанк»: долар США - 8,09/8,14 грн, євро - 10,05/10,35 грн, рубль - 0,2430/0,2550 грн.