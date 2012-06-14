Столичним підприємствам з початку року відшкодовано 917 млн грн ПДВ

Столичним підприємствам з початку року відшкодовано понад 917 млн грн податку на додану вартість.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України в Києві, про це поінформувала голова відомства Ірина Носачова.

«З початку року підприємствами Києва заявлено до відшкодування понад 0,5 млрд грн (ПДВ - УНІАН). З урахуванням невідшкодованих за минулі періоди сум, на розрахункові рахунки підприємств поки відшкодовано понад 917 млн грн, в тому числі 64,2 млн грн в автоматичному режимі », - зазначила вона.

І.Носачева також розповіла, що в Києві кожна п'ята гривня є незаконно заявлена до відшкодування. «З початку року платникам податків відмовлено в бюджетному відшкодуванні ПДВ на суму 231,8 млн грн», - повідомила І.Носачова.