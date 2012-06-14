Експерт прогнозує слабку активність на первинному і вторинному ринках ОВДП

Найближчим часом очікується слабка активність або відсутність її як на первинному, так і на вторинному ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Таку думку висловив фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса.

«Нудний період на ринку внутрішнього боргу триває. Літня спека, футбол, а також високий рівень міжбанківських ставок відбивають всяке бажання купувати держоблігації як на вторинному, так і первинному ринках. В результаті, якщо й можливі розміщення, то за довгими паперами в рамках зовсім не ринкових домовленостей», - йдеться в прес-релізі компанії з посиланням на С.Фурса.

Сьогодні, 14 червня, уряд проведе черговий аукціон з розміщення ОВДП. Мінфін запропонує чотири серії стандартних облігацій з терміном обігу один і три роки, а також п'яти- і семирічні папери.

Як повідомляв УНІАН, на попередньому аукціоні, який відбувся 12 червня, Мінфін залучив до держбюджету 1,035 млрд грн в основному за рахунок "дружніх" продажів семирічних ОВДП.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, в січні-квітні 2012 року Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішньої державної позики на 14,5 млрд грн, 614,1 млн дол і 276,3 млн євро.