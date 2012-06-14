Янукович підписав закон про вдосконалення процедури реєстрації іноземних інвестицій

Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної реєстрації іноземних інвестицій».

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей документ 24 травня.

Закон передбачає, що державна реєстрація (перереєстрація) іноземних інвестицій та її анулювання здійснюються Радою міністрів Криму, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, у 7-денний строк з дня подання іноземним інвестором документів для реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання.

Строк, протягом якого інвестор може звернутися до органу державної реєстрації, не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня фактичного внесення, вилучення (репатріації) іноземних інвестицій або зміни власника іноземних інвестицій.

Перереєстрація іноземної інвестиції у зв’язку із зміною власника такої інвестиції проводиться шляхом скасування попередньої державної реєстрації іноземної інвестиції та здійснення заходів щодо нової державної реєстрації іноземної інвестиції. У разі вилучення (репатріації) іноземної інвестиції державна реєстрація іноземної інвестиції підлягає анулюванню.

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