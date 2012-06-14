Податкові пільги аграріям підвищать інвестиційну привабливість агросектору - головний податківець

Податкова сподівається, що державна підтримка аграріїв за рахунок податкових пільг призведе до підвищення інвестиційної привабливості сільського господарства. Таку думку висловив Голова ДПС України Олександр Клименко під час зустрічі з представниками агропромислового комплексу в Одесі, повідомили УНІАН в прес-службі ДПСУ.

«Державна підтримка вітчизняного аграрного сектору за рахунок податкових пільг повинна отримати віддачу у вигляді реальних інвестицій в розвиток інфраструктури та оновлення обладнання, збереження потенціалу земельних ресурсів, на підтримку і розвиток українських сіл та їхніх мешканців», – зазначив О. Клименко.

Він нагадав, що в рамках спеціального режиму оподаткування сільгоспвиробникам минулого року залишили на розвиток 13,2 млрд. нарахованих сум ПДВ. В поточному році державна підтримка за цією методикою становить 4,9 млрд. грн. Такі преференції мають 15,7 тис. платників.

Разом з тим, позитивна динаміка розвитку АПК дозволила підвищити податкові надходження від підприємств галузі. Так, минулого року сільгоспвиробники перерахували до бюджету 20,1 млрд. грн., що на 3,2 млрд. грн. більше ніж у 2010 році. У січні-квітні поточного року до бюджету вже сплачено 5,3 млрд. гривень.

«Але є одна проблема – сільгоспвиробників часто використовують у схемах ухилення від оподаткування. Пільгові суми витрачаються не за призначенням – за нашими підрахунками, не менше 20% «тіні» ховається саме в АПК. І наше спільне завдання – зробити так, щоби інвестиції та державна підтримка були спрямовані на тих, хто здатен скористатися цим на користь державі», - підкреслив О.Клименко.

З огляду на це, керівник податкової також виступив з ініціативою створення спільної робочої групи, до якої входитимуть представники ДПСУ та Федерації роботодавців агропромислового комплексу та продовольства України. Експерти цієї групи працюватимуть над покращенням адміністрування земельного податку та вирішенням питань оподаткування аграрної галузі.