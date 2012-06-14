Торги доларом на міжбанку в четвер закрилися збільшенням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1050/8,1150, на 12:00 звузився спред - 8,1120/8,1150. На час закриття торгів цінові рівні піднялися - 8,1130/8,1200 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2484/0,2488, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2487/0,2491. На час закриття ціни досягли рівня 0,2489/0,2493. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 32,5580 (-0,0270).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2455/1,2590.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1780/10,1925, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,1755/10,1830. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH збільшилися - 10,1985/10,2115.