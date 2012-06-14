Мін‘юст ініціює скасування бланків суворого обліку

Міністерство юстиції виносить на громадське обговорення законодавчу ініціативу щодо скасування бланків суворого обліку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, з цією метою міністерством розроблено проекти законів “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку або звітності“ та “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку або звітності“.

Указані законопроекти виставлено на сайті Мін‘юсту (www.minjust.gov.ua, рубрика «Обговорюємо законопроекти») для ознайомлення громадськості та з метою вивчення громадської думки щодо даної ініціативи.

Як повідомив міністр юстиції Олександр Лавринович, ініціатива Міністерства юстиції має на меті спростити та здешевити процедури, які на сьогодні здійснюються із застосуванням бланків суворого обліку.

Підставою для такої ініціативи стала негативна тенденція, що спостерігається в Україні стосовно невиправданого ускладнення та збільшення витратності процедур, пов’язаних з із застосуванням бланків суворого обліку.

Так, виготовлення документів чи бланків документів суворого обліку (суворої фінансової звітності, суворої звітності) є витратною процедурою, яка до того ж підлягає ліцензуванню. Зазначене впливає на вартість відповідного документа чи бланка документа і вартість послуг, що включають видачу таких документів. Відповідні витрати нерідко є невиправданими, оскільки не гарантують співмірного захисту від протиправних посягань на права чи власність кінцевого споживача, використовуючи при цьому як публічні, так і приватні ресурси.

З метою скасування в Україні бланків суворого обліку Міністерство юстиції пропонує внести зміни до двох кодексів - Кодексу України про адміністративні правопорушення та Податкового кодексу України, а також до понад десятка законів, якими передбачено застосування таких бланків.

У разі ухвалення, законодавчі ініціативи Міністерства юстиції стануть підставою для скасування в Україні бланків суворої звітності. Передбачається також систематичне відстеження результативності даної законодавчої ініціативи.

Зауваження та пропозиції до розроблених Мін‘юстом проектів Законів прийматимуться від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань до 7 липня 2012 року на адресу: м. Київ, вул. Городецького, 13, Міністерство юстиції, Управління конституційного та адміністративного законодавства Департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства або на адресу електронної пошти: lavrinok@minjust.gov.ua.