Платникам податків у січні-травні відшкодовано 19,2 млрд грн ПДВ — ДПСУ

Платникам податків у січні-травні 2012 року відшкодовано 19,2 млрд грн ПДВ, при цьому сума заявок до відшкодування становила 18,6 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Майже 40% із загальної суми бюджетної компенсації одержали підприємства з іноземними інвестиціями.

«За п'ять місяців цього року ми відшкодували платникам (ПДВ — УНІАН) на 600 млн. грн більше заявленої суми», - відзначив голова ДПСУ Олександр Клименко.

В автоматичному режимі відшкодовано майже 55% усієї суми відшкодування. В автоматичному режимі ПДВ відшкодовано 371 платникові податків на суму майже 10,4 млрд грн.

"Суми поверненого податку будуть і надалі перевищувати суми заявок. Таку можливість нам дає поліпшення адміністрування цього податку, а відповідно, і зростання сум збору ПДВ", - запевнив керівник ДПСУ.