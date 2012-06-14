Новий Митний кодекс сприймається суспільством позитивно - Хомутиннік

Уже перші кроки впровадження нового Митного кодексу засвідчили, що він позитивно сприймається як в українському суспільстві, так і міжнародними організаціями, вважає голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Віталій Хомутиннік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, під час засідання круглого столу на тему «Впровадження нового Митного кодексу», організованому Держмитслужбою України, В.Хомутинник сказав: «Високо оцінили кодекс керівники Американської торговельної палати в Україні, Європейської бізнес-асоціації, представники МВФ. Це є сигналом, що, реформуючи митне законодавство, ми рухаємося у правильному напрямку».

Проте, на думку депутата, найголовнішою буде оцінка з боку бізнесу, який з 1 червня працює за новими митними правилами.

«Думаю, що вже восени ми підіб’ємо перші підсумки. Профільний комітет моніторитиме впровадження МК і реагуватиме на всі звернення й пропозиції, які надходитимуть з боку бізнесу та громадських організацій», - сказав В.Хомутиннік.