Moody's знизило рейтинги 5 нідерландських банків, в їх числі ING Банк

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило у четвер, 14 червня, довгострокові рейтинги п'яти нідерландських банків.

Чотири рейтинги кредитних установ були знижені на два пункти (Rabobank Nederland - до Aa2, ING Bank - до A2, ABN AMRO Bank - до A2 і LeasePlan - до Baa2), а SNS Bank - на один пункт до Baa2.

По всіх банках, крім ING Bank, Moody's виставило стабільний прогноз, у ING Bank прогноз негативний.

Ситуація в економіці Європи залишається складною в контексті кризових явищ у банківській системі Іспанії і в очікуванні майбутніх виборів в Греції, які, як вважається, визначать, чи залишаться Афіни в єврозоні чи ні, передає Reuters.

Довідка УНІАН. «ІНГ Банк Україна» почав проводити банківські операції в квітні 1998 року.

Активи банку на 1 січня 2012 року склали 10,77 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 7,87 млрд грн, зобов'язання - 9,07 млрд грн, статутний капітал - 731,298 млн грн, власний капітал - 1,704 млрд грн.

«ІНГ Банк України» в 2011 році, порівняно з показником 2010 року, скоротив прибуток на 35,5% - до 172,604 млн. грн.

100% акцій українського банку володіє нідерландський ING Bank.