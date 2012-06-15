Банк Японії зберіг базову ставку на мінімальному рівні 0-0,1%

Комітет з монетарної політики Банку Японії в п'ятницю, 15 червня, одноголосно прийняв рішення зберегти на мінімальному рівні в 0-0,1% базову ставку.

Рішення повністю співпало з очікуваннями аналітиків.

Регулятор також не вніс жодних коригувань у діючу програму викупу активів, термін реалізації якої закінчується в середині майбутнього року, залишив на поточному рівні в 70 трильйонів ієн.

"Зарубіжні економіки до цих пір не вийшли з фази зниження темпів зростання, проте є деякі поліпшення. На світових фінансових ринках зберігається занепокоєння, пов'язане з європейською борговою кризою. Ця ситуація протягом деякого часу вимагає пильної уваги", - йдеться у повідомленні японського ЦБ.

"Японська економіка буде поступово відновлюватися помірними темпами поряд з відновленням зарубіжних економік і на тлі стабільного внутрішнього попиту. Річна інфляція продовжить перебувати на нульовому рівні протягом деякого часу", - йдеться у повідомленні регулятора, передає РІА "Новости".

Для стимулювання економічного зростання поточний рівень ключової базової ставки залишається в Японії незмінним з жовтня 2010 року.