Податківці трансформують структурні підрозділи у сервісні служби – Клименко

Одеса. Державна податкова служба України проходить третій період розвитку – перехід від фіскальних органів до сервісних служб, заявив голова ДПСУ Олександр Клименко у четвер в Одесі під час зустрічі з представниками малого та середнього бізнесу п’яти південних областей.

Як передає кореспондент УНІАН, О.Клименко зазначив, що «за консультаційної підтримки американської компанії «Прайс Вотерхаус» уперше за 20 років чітко визначена нова місія, бачення, принципи роботи податкових органів».

«Це те, що є фундаментом, на якому будуватимемо подальшу роботу, - наголосив О.Клименко. – Поставили перед собою мету – покращення адміністрування податків, поліпшення сервісних функцій і як наслідок – виконання бюджету. Ми змінили базові акценти. І говоримо, що в разі правильного адміністрування податків, успіх прийде сам по собі».

Ідеологія трансформування податкових підрозділів у сервісні служби передбачає, уточнив голова ДПС, максимальне скорочення кількості перевірок підприємств малого і середнього бізнесу – більш ніж у 2,5 разу. «Якщо в 2010 році було здійснено 24 тисячі перевірок платників податків, то в 2011 – уже 12 тисяч, а в поточному проведуть не більше 7 тисяч», - сказав головний податківець.

О.Клименко зауважив, що за показником скорочення кількості перевірок платників податків Україна істотно випередила Росію, Білорусію та інші країни СНД. «Ми сьогодні робимо реформу для вас, - звернувся він до учасників зустрічі. – І, прагнучи довірчих взаємин, створюємо центри обслуговування платників податків. Йдеться про надання безплатних високопрофесійних консультацій і довідок, причому такі центри будуть створені уже до вересня. Уже наступного року ви будете дивуватися, як ми досі жили без таких центрів».

О.Клименко також акцентував увагу на використанні послуг Центру сертифікації електронних ключів, який ДПС відкрила 30 травня. Причому запровадження електронних звітів супроводжується безплатними послугами податківців. «Ми поставили мету – удвоє скоротити час спілкування платників з податківцями», - наголосив голова ДПС.

О.Клименко зазначив, що метою сервісу є залучення громадян до швидкого реагування на можливі прояви небезпечних для будь-якої державної установи «хвороб», наприклад, порушення законних прав людей, зловживання владою. Причому запроваджено також гарячу лінію 284, що працює за принципом call-back. Податківці не тільки приймають звернення, але й протягом доби стараються повідомити про результати більшості перевірок та вжитих заходів реагування.