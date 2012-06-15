Мінфін скоротив виторг від продажу ОВДП до 503 млн грн

Міністерство фінансів України на проведеному 14 червня аукціонні з первинного розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) скоротило виручку від продажу держборгу до 503 мільйонів гривень з 1,035 мільярда гривень на попередньому аукціоні 12 червня.

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Як і передбачали експерти, аукціон не викликав великого інтересу покупців.

В результаті була задоволена лише одна заявка на придбання семирічних ОВДП із погашенням в травні 2019 року. Середньозважена прибутковість цих держпаперів залишилася на рівні 14,13%.

Напередодні експерти заявляли, що літня спека і футбольний Чемпіонат Євро-2012 на тлі високого рівня міжбанківських ставок відбивають у покупців всяке бажання купувати держоблігації як на вторинному, так і первинному ринках.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, в січні-квітні 2012 року Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішньої державної позики на 14,5 млрд грн, 614,1 млн дол. і 276,3 млн євро.