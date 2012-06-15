Торги на міжбанку відкрилися зниженням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,1010/8,1060 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2497/0,2501, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,2250/10,2330. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2616/18 (четвер — 1,2565/67).

У четвер Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,9925/8,0200.