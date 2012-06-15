Курс євро в комбанках у п'ятницю підвищився до 10,15/10,33 грн/євро

У п'ятницю вранці українські банки купують євро в середньому за 10,15 грн/євро, продають — за 10,33 грн/євро. Курс купівлі/продажу готівкового євро зріс на 0,5% порівняно з учорашнім днем, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,00-10,24 грн/євро, з продажу – в межах 10,275-10,45 грн/євро.

Американську валюту у п'ятницю купують в середньому за 8,08 грн/дол., продають – за 8,13 грн/дол. Курс купівлі/продажу майже не змінився порівняно з учорашнім днем.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,05-8,125 грн/дол., з продажу – в межах 8,10-8,15 грн/дол.

Середній курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні підвищився на 0,5% і становить 0,2434 грн/рубль, продажу — також на 0,5% - до 0,2519 грн/рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2350-0,2480 грн/рубль, з продажу – в межах 0,2499-0,2650 грн/рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні у банках Києва:

«UniCredit Bank»: долар США — 8,095/8,135 грн, євро — 9,95/10,25 грн, рубль — 0,2350/0,2480 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,105/8,139 грн, євро – 10,05/10,40 грн, рубль – 0,2350/0,2550 грн.

«Приватбанк»: долар США – 8,09/8,14 грн, євро – 10,10/10,40 грн, рубль – 0,2430/0,2550 грн.