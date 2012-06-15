Банк Росії залишив без змін рівень ставки рефінансування - 8% річних

Рада директорів Банку Росії ухвалила рішення залишити без змін рівень ставки рефінансування (8% річних) і відсоткових ставок за операціями Центробанку.

«Вказане рішення ухвалено на основі оцінки інфляційних ризиків і перспектив економічного зростання з урахуванням посилення невизначеності розвитку зовнішньоекономічної ситуації і є нейтральним з погляду спрямованості грошово-кредитної політики», – сказано у повідомленні на сайті ЦБ.

Банк Росії зберігає ставку рефінансування на рівні 8% з 26 грудня 2011 року.

Також ЦБ вирішив змінити з 18 червня 2012 року параметри розрахунку своп-різниці за операціями «валютний своп» на термін 1 день: понизити до 6,50% річних відсоткову ставку за рублевою частиною операцій і до 0% – за валютною частиною.