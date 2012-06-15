Медведєв запропонував подумати про єдину валюту Євразійського союзу

Москва. Країнам Митного союзу - Росії, Білорусі та Казахстану - потрібно думати про введення єдиної валюти.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив у ході другого бізнес-форуму «Єдиний економічний простір: нові можливості промислового розвитку».

«З урахуванням нестабільності на глобальних ринках, маючи на увазі питання введення якихось розрахункових одиниць і, зрештою, можливо, вихід на єдину валюту», - сказав Д.Медведєв.

При цьому він зазначив, що ця тема не є головною наразі, але про неї не треба забувати.

«Потрібно думати далі, потрібно думати в масштабі Євразійського економічного союзу, до якого ми йдемо і який повинен виникнути до 2015 року», - сказав Д.Медведєв.