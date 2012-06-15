Білорусь з 1 квітня 2014 року скасує банкноти номіналом 10 і 20 рублів

Мінськ. Банкноти номіналом 10 і 20 білоруських рублів стануть недійсними з 1 квітня 2014 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це йдеться у постанові правління Національного банку Білорусі № 266, опублікованій сьогодні на Національному порталі правової інформації.

Так, відповідно до постанови, з 1 вересня 2012 року буде припинено випуск в обіг купюр Національного банку Білорусі вартістю 10 рублів і 20 рублів. По 28 лютого 2013 року включно банкноти номіналом 10 і 20 рублів обов'язкові до прийому за номінальною вартістю в всіх видах платежів без жодних обмежень.

Вилучити з обігу купюри вартістю 10 і 20 рублів передбачено до 1 квітня 2014 року.

При цьому обмін банкнот номіналом 10 і 20 рублів можна виконуватися без обмежень і без стягування комісійної винагороди у будь-якій сумі, кратній 50: з 1 березня 2013 року по 30 вересня 2013 року включно – в усіх банках Білорусі; з 1 жовтня 2013 року по 31 березня 2014 року включно – тільки в Національному банку Білорусі.

Нагадаємо, 12 березня 2012 року Нацбанк Білорусі ввів в обіг купюру номіналом 200 тисяч білоруських рублів, що становить близько 25 доларів США за поточним курсом.

Довідка УНІАН. У початковий період після проголошення незалежності в Білорусі в обігу були грошові знаки Держбанку СРСР, а потім і Центрального банку Росії.

У травні 1992 року на території Білорусі було введено в обіг розрахункові білети Національного банку такої вартості: 50 копійок, 1, 3, 5, 10, 25, 50 і 100 рублів.

Згодом були введені в обіг розрахункові білети вартістю 200 і 500 (1992 р.), 1000 (1993 р.), 5000 і 20 000 (1994 р.), 50 000 (1995 р.), 100 000 (1996 р.), 500 000 (1998 р.), 1 000 000 і 5 000 000 (1999 р.) рублів.

У травні 1994 року постановою Нацбанку Білорусі єдиним платіжним засобом на території Білорусі визнано білоруський рубль, а в готівково–грошовому обігу – банкноти, іменовані розрахунковими білетами.

Відповідно до указу президента 1 січня 2000 року були введені в обіг нові банкноти (білети) вартістю 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1 000 і 5 000 рублів, у 2001 році – 10 000 рублів, у 2002 році – 20 000 і 50 000 рублів, а в 2005 році – 100 000 рублів.