Центробанки України та Польщі випустили пам'ятні монети до Євро-2012

Національні банки України і Польщі з 4 червня ц.р. здійснили спільний випуск пам'ятних монет, присвячених Євро-2012.

Про це йдеться в повідомленні заступника голови Національного банку України (НБУ) Віри Ричаковської, оприлюдненому на сайті регулятора.

Монети номіналом 10 гривень і 10 злотих складаються в круг діаметром 50 мм.

На кожній з монет зазначається назва центрального банку країни та монетного двору, який випустив цю монету, відповідно.

Монети виготовлено зі срібла, вагою дві унції.

Тираж набору монет становить 10 тис. штук і реалізовуватиметься по 5 тис. у Польщі й Україні.

Як повідомляв УНІАН, НБУ наприкінці 2011 року випустив серію з 11 пам'ятних монет і однієї монети, яку було випущено в обіг, присвячених Євро-2012. Зокрема, монети присвячені містам, в яких проходять матчі 2012: Київ, Львів, Донецьк, Харків. Монети випущені зі срібла номіналом 10 грн, вагою одна унція, тираж до 15 тис. штук; монети з нейзільберу номіналом 5 грн, тиражем до 100 тис. штук. Також випущено три монети загальної тематики фінальної частини Євро-2012. Монета номіналом 500 грн виготовлена з чистого золота масою 500 г, тиражем 500 штук. Срібна монета номіналом 20 грн, тиражем до 15 тис. штук, із нейзільберу номіналом 5 грн, тиражем 100 тис. штук.