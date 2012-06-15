«Енергобанк» збільшив статутний капітал на 99,87 млн. грн

Акціонери ПАТ «Енергобанк» на позачергових зборах 12 червня затвердили зміни до статуту у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу на 99,87 млн. грн - до 359,04 млн. грн.

Про це сказано у повідомленні банку, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, збільшення капіталу здійснене за рахунок додаткових внесків у вигляді грошових коштів шляхом додаткової емісії і розміщення 99 873 835 шт. простих акцій номінальною вартістю 1,00 грн кожна.

«У результаті додаткової емісії частки акціонерів істотно не змінилися. 99,9999% акцій нової емісії викупив основний акціонер банку – компанія «Ройланс Сервісез Лімітед» (Кіпр)» - сказано у повідомленні банку.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня п.р. «Енергобанк» повідомив, що кіпрська Roylance Services Limited (р. Никосия, Кіпр) стала власником 99,5% його акцій. На сьогодні Roylance Services Limited володіє 257 871 210 акцій банку загальною номінальною вартістю 257,87 млн. грн, що становить 99,5% статутного капіталу банку.

За інформацією банку, кінцевим бенефіціаром кіпрської компанії є Анатолій Данилицький.

А.Данилицький впродовж п'яти років бере безпосередню участь в управлінні «Енергобанком» і регулюванні його діяльності. Так, з серпня 2007 року він обіймав посаду голови наглядової ради, з грудня 2008 по квітень 2009 року – заступника голови наглядової ради, з травня 2010 року до сьогодні – члена наглядової ради банку.

А.Данилицький з 2004 по 2009 р. обіймав посаду генерального директора ЗАТ «Національна резервна корпорація» (Російська Федерація).

Довідка УНІАН. Акціонерний банк «Енергобанк» (м. Київ) заснований у 1991 році.

На сьогодні основним акціонером банку з пакетом в 99,5% акцій є кіпрська компанія Roylance Services Limited.

При цьому, за даними НБУ, на 1 квітня 2012 року основними акціонерами банку були ЗАТ «Національна резервна корпорація» (Російська Федерація), пряма участь — 82,2197%, опосередкована участь — 17,2817% і кіпрська компанія NRC HOLDING LIMITED, пряма участь — 7,3682%, опосередкована участь — 7,9135%.

Січень-березень 2012 року «Енергобанк» завершив зі збитком 10,7 млн. грн.