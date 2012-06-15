Долар на міжбанку в п'ятницю продемонстрував значне падіння

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1010/8,1060, на 12:00 ціни впали - 8,0780/8,0810. На момент закриття торгів цінові рівні досягли позначок 8,0715/8,0790 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2497/0,2501, на 12:00 ціни знизилися - 0,2486/90. На момент закриття ціни досягли рівня 0,2483/87. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 32,4781 (-0,0799).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2610/1,2645. Ринок євро-гривна відкрився індикативними котируваннями 10,2250/10,2330, на 12:00 ціни пішли вниз -10,2030/10,2105. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли мінімуму - 10,1875/10,2010.