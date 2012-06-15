НБУ сьогодні знову вийшов на ринок з продажем валюти по 8,02 грн/дол.

Національний банк України (НБУ) сьогодні, 15 червня, другий день поспіль вийшов на ринок з продажем валюти по 8,02 грн/дол. і покупкою 7,9925 грн/дол.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку з іноземним капіталом.

В цілому, за словами банкіра, на ринку спостерігаються ознаки стабілізації ситуації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1010/8,1060, до 12:00 ціни впали 8,0780/8,0810. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0715/8,0790 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2250/10,2330, до 12:00 ціни пішли вниз 10,2030/10,2105. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли мінімуму 10,1875/10,2010.