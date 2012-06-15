Білорусь одержала третій транш кредиту від ЄврАзЕс у розмірі 440 млн дол.

Мінськ. Третій транш кредиту Антикризового фонду ЄврАзЕс у розмірі 440 млн дол. надійшов до Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє управління інформації і суспільних зв'язків Національного банку Білорусі.

«Ми підтверджуємо надходження до Білорусі третього траншу кредиту АКФ ЄврАзЕс. Транш надійшов у повному обсязі - 440 млн дол. Ці кошти зараховані до золотовалютних резервів», - зазначили в Нацбанку Білорусі.

Нагадаємо, що 8 червня виділення чергового траншу було схвалене радою АКФ. Загальний обсяг кредиту Антикризового фонду (АКФ) ЄврАзЕс становить 3 млрд доларів, надходження коштів здійснюється траншами протягом 2011-2013 рр. Сума кредиту в 2011 році склала 1,24 млрд доларів. Кошти, що залишилися, мають надаватися рівними траншами по 440 млн доларів двічі на рік протягом 2012-2013 років.

Гроші перераховуються по мірі виконання Білоруссю узгоджених заходів програми стабілізації платіжного балансу і підвищення конкурентоспроможності економіки, розробленої урядом країни.

На 2012 рік заплановано надходження двох траншів по 440 млн дол., перший з яких передбачалося направити в Мінську у лютому, проте позитивне рішення було прийняте лише за підсумками переговорів президентів Росії і Білорусі Володимира Путіна і Олександра Лукашенка, що пройшли 31 травня в Мінську .

Четвертий транш кредиту може бути перерахований восени цього року.