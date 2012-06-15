Сукупний борг України у 2011 році перебував у безпечних межах — Рахункова палата

Показник сукупного боргу до ВВП на рівні 36% перебував у економічно безпечних межах, визначених Бюджетним кодексом України (до 60%).

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Рахункової палати України з посиланням на висновки Колегії відомства за підсумками розгляду Звіту про результати аудиту стану державного і гарантованого державою боргу за 2011 рік.

Згідно з наданою інформацією, при цьому показник державного зовнішнього боргу з розрахунку на одну людину погіршився і майже удвічі перевищив верхню межу, розраховану за методикою Мінекономрозвитку для рівня боргової безпеки. Основною причиною цього є переважаюча частка зовнішньої заборгованості у загальній сумі сукупного боргу на рівні 63,3%.

Як наслідок, стан сукупного боргу, а також стан його погашення і обслуговування супроводжувався валютними ризиками, які в 2011 році посилилися у зв'язку з введенням облігацій внутрішньої державної позики з індексованою вартістю і номінованих в іноземній валюті ОВДП.

Рахункова палата констатує, що цілісного нормативного забезпечення управління боргом поки не досягнуто. Дотепер немає спеціального закону про державний і гарантований державою борг.

Програма управління державним боргом, яка має бути складовою частиною системи управління ризиками, не затверджена, а звітність за 2011 рік не містила всіх необхідних даних про заходи з управління боргом і оцінки рівня ризиків в цій сфері.

Рахункова палата відзначає, що держзапозичення в 2011 році були здійснені в менших обсягах, ніж у попередньому, проте їх використання не забезпечило повного досягнення встановлених законом про держбюджет на 2011 рік показників і очікуваного ефекту. Унаслідок незадовільного освоєння позик неефективні витрати бюджетних коштів на оплату комісій за зобов'язаннями, анульованими кредитами і на обслуговування невикористаної частини цільових внутрішніх державних запозичень становили не менш як 100 млн. грн.

Довідка УНІАН. Державний і гарантований державою борг України на 31 грудня 2011 року становив 473,122 млрд грн, або 59,216 млрд дол.