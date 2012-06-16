Голова ДПСУ Клименко 18 червня зустрінеться з послом Франції Ремі

18 червня 2012 року відбудеться зустріч Голови Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександра Клименка з Надзвичайним та Повноважним Послом Франції в Україні Аланом Ремі.

Про це повідомляє офіційний сайт ДПСУ.

Згідно з повідомленням, у заході також братимуть участь 50 представників провідних французьких компаній, що працюють в Україні.

Під час зустрічі обговорюватимуться, зокрема, питання покращення інвестиційної привабливості України, проблеми, з якими стикаються представники французького бізнесу в Україні та шляхи їх вирішення.