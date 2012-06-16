Голова ДПСУ Клименко 18 червня зустрінеться з послом Франції Ремі
15:36, 16 червня 2012Фінанси
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18 червня 2012 року відбудеться зустріч Голови Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександра Клименка з Надзвичайним та Повноважним Послом Франції в Україні Аланом Ремі.
Про це повідомляє офіційний сайт ДПСУ.
Згідно з повідомленням, у заході також братимуть участь 50 представників провідних французьких компаній, що працюють в Україні.
Під час зустрічі обговорюватимуться, зокрема, питання покращення інвестиційної привабливості України, проблеми, з якими стикаються представники французького бізнесу в Україні та шляхи їх вирішення.
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