Банки з початку року погасили перед НБУ кредити рефінансування на 4 млрд грн

Із початку року банки погасили перед НБУ кредити рефінансування обсягом 4 млрд грн.

Про це повідомив директор Департаменту з управління валютним резервом і здійснення операцій на відкритому ринку НБУ Олександр Дубихвіст, пише газета «Дзеркало тижня. Україна».

Під час круглого столу «Доступне і комфортне житло: як працюють механізми зниження ставок за кредитами на придбання і ремонт житла?", що відбувся 14 червня, О.Дубихвіст відзначив, що сьогодні за програмою співпраці з МВФ Нацбанк видає рефінансування під заставу державних цінних паперів.

Кажучи про перспективи включення іпотечних облігацій, які випускатиме зокрема Агентство з рефінансування житлових кредитів, до переліку інструментів, які можуть виступати заставою з рефінансування, О.Дубихвіст повідомив, що регулятор розгляне цей варіант.