Мавроді: "відновлення роботи МММ-2011 неможливе"

Всі кошти МММ-2011 будуть пущені на виплати учасникам, але цих грошей на всіх не вистачить.

Про це заявив організатор МММ Сергій Мавроді у своєму відеозверненні, розміщеному на сайті організації.

"Ніяке відновлення роботи МММ-2011, про яке я два тижні тому з такою надією говорив, у цих нових нинішніх реаліях уже просто неможливо. Потрібно вміти дивитися правді в очі. Якою б гіркою вона не виявлялася. Але є, втім, і хороші новини. МММ-2012 розвивається більш ніж успішно. Потік реєстрацій - зашкалює", - повідомив він.

Тому, за словами С.Мавроді, всі кошти МММ-2011 будуть пущені на виплати учасникам. "Виплачувати будемо всім без винятку за формулою: номінал плюс 10% мінус уже отримане. Почнемо із вкладів до 10 тис. рублів (при нормальному ході подій повинні впоратися з ними за кілька днів буквально, їх відносно небагато), потім перейдемо до 20 тис. (теж швидко повинно все пройти), ну, і т. д. Загалом, поступово і від меншого і до більшого. У першу чергу - найбільш соціально незахищеним, із мінімальними вкладами", - зазначив він.

Проте, додав С.Мавроді, на всіх грошей не вистачить, адже така специфіка піраміди. Він підкреслив, що "боргів завжди більше, ніж ресурсів. Відсутні кошти будемо забирати з МММ-2012. За два-три місяці ми цілком можемо впоратися і повністю в МММ-2011 з усіма розплатитися. Тим більше, що МММ-2012 розвивається, повторюю, надзвичайно швидко. Відповідно, і потік вливань звідти повинен швидко рости".

Нагадаємо, що наприкінці травня ряд видань повідомили про те, що в терміновому порядку припиняють свою роботу офіси й осередки системи МММ-2011, усі готівкові гроші, що знаходяться в офісах представництв МММ-2011, у терміновому порядку були вивезені в невідомому напрямку, карткові рахунки обнулені й заблоковані.

Пізніше керівник українського сектора МММ-2011 Руслан Нарижняк заявив, що інформація про те, що в МММ-2011 нібито існують якісь фінансові проблеми, не відповідає дійсності.

Він вважає, що у ЗМІ розв'язана кампанія з очорнення та дискредитації МММ. На його думку, причиною цієї кампанії може бути проведена зараз у МММ кампанія «Фенікс» із заміни низки неефективних керівників.

«Панічні настрої організовуються для того, щоб посіяти паніку в рядах вкладників», - зазначив Р.Нарижняк. За його словами, режим спокою буде діяти в компанії до середини червня ц.р. У даний час представництвами МММ здійснюється тільки прийом вкладів.

Довідка УНІАН. Із початку осені 2011 року в Києві та регіонах України почали з'являтися яскраво-помаранчеві біл-борди, на парканах і тротуарах - написи фарбою, що рекламують фінансову піраміду «МММ-2011».

Організатором піраміди виступив Сергій Мавроді, засновник подібного товариства в Росії у 1990-х роках. Тоді «МММ» збирала вклади населення, обіцяючи високі відсотки від прибутку.