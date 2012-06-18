Біржі АТР відкрилися зростанням на попередніх даних по виборах в Греції

На основних торгових майданчиках Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) на відкритті торгів у понеділок, 18 червня, основні індекси ростуть на даних по виборах в Греції - перемогу здобувають правоцентристи.

Японський Nikkei 225 в перші хвилини торгів збільшився на 1,8% - до 8723,55 пункту.

Південнокорейський KOSPI виріс на 2,02% - до 1895,68 пункту.

Австралійський індекс S & P / ASX 200 виріс на 0,69%, склавши 4085,20 пункту.

Гонконгський Hang Seng в перші хвилини після відкриття торгів додав 1,58% і склав 19538,02 пункту.

Індекс Шанхайської фондової біржі SSE Composite додав 0,29%, склавши 2313,51 пункту.

Правоцентристська партія "Нова демократія" лідирує на парламентських виборах у Греції, свідчать офіційні результати підрахунку двох третин голосів. Правоцентристи виступають за дотримання угод Греції з кредиторами з єврозони і МВФ і пошук компромісів з кредиторами, в той час як ліворадикали вимагають скасувати цю угоду. Скасування угоди могло б поставити країну на грань виходу з єврозони, передає РІА "Новости".