У Мексиці відкривається саміт G20. На порядку денному - світова криза

У понеділок, 18 червня, в мексиканському місті Лос-Кабос відкривається саміт G20, який буде присвячений не тільки темі європейської економічної кризи, його порядок денний буде набагато ширше - Мексика має намір обговорити конкретні заходи щодо розвитку всієї світової економіки.

У 2012 році Мексика головує в "Групі двадцяти". У саміті візьмуть участь керівники Росії, США, Китаю, Японії, Німеччини, Франції, Великобританії, Бразилії, Італії, Канади, Мексики, Індії, Євросоюзу, ПАР, Австралії, Південної Кореї, Індонезії, Туреччини, Аргентини, Саудівської Аравії. До участі у зустрічі також запрошені лідери Іспанії, Колумбії, Чилі, Ефіопії, Беніну та Камбоджі.

На порядок денний форуму можуть вплинути і підсумки дострокових парламентських виборів в Греції, які пройшли у неділю. Результати голосування можуть визначити, чи залишиться Греція в європейському валютному союзі.

Крім того, в рамках саміту обговорюватиметься посилення потенціалу Ради фінансової стабільності, щоб вона могла ефективніше виконувати свою роботу, а також якнайшвидше введення в дію "Базельських рекомендацій" ("Базель-3") у сфері банківського регулювання.

Саміт в Лос-Кабос пройде при підвищених заходах безпеки. За повідомленням влади, до забезпечення безпеки учасників форуму залучено 2,5 тисячі військовослужбовців і поліцейських, чотири гелікоптери і кілька літаків-безпілотників. Закрито пляжі, на два дні форуму скасовані заняття в місцевих школах, передає РІА "Новости".