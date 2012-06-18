Курс євро досяг тритижневого максимуму по відношенню до долара після того, як перші офіційні підсумки виборів до грецького парламенту показали, що більшість місць отримує правоцентристська партія «Нова демократія», яка виступає за кредитну угоду з Євросоюзом і МВФ, передає Reuters.

За даними агентства, євро виріс до 1,2730 дол на відкритті торгів в Австралії вранці в понеділок, 18 червня. Це найвищий курс з 22 травня.