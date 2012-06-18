Саркозі викликали на допит. Справа стосується спадкоємиці косметичної імперії L'Oreal

Колишній Президент Франції Ніколя Саркозі запрошено на допит.

Екс-глава держави дасть роз'яснення двом суддям щодо ряду правопорушень, у рамках яких його підозрюють у шахрайстві і незаконному фінансуванні, повідомляє «Лівий берег» з посиланням на France TV Info.

Н.Саркозі підозрюють у тому, що під час президентської кампанії він прийняв пожертвування в розмірі 800 тис. євро від однієї з найбагатших жінок країни Ліліан Бетанкур, спадкоємиці косметичної імперії L'Oreal.

Ці гроші, за даними слідства, були переведені на рахунки в швейцарських банках, а Л.Бетанкур одержала натомість звільнення від податків.

Н.Саркозі доведеться відповісти й на інші неприємні запитання, зокрема, у так званій «справі Карачі». Влада Франції підозрює екс-президента країни в отриманні багатомільйонних хабарів за постачання Пакистану підводних човнів.

Н.Саркозі всі звинувачення відкидає.