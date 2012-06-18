Торги на міжбанку відкрилися падінням котирувань - 8,0750/8,0850 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,0750/8,0850 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2509/14, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 10,2470/10,2615. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,2685/87 (п'ятниця — 1,2616/18).

У п'ятницю Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної парт USD/UAH – 7,9925/8,0200.