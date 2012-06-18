Середній курс купівлі/продажу євро в комбанках підвищився до 10,19/10,36 грн/євро

У понеділок вранці українські банки купують євро в середньому за 10,19 грн/євро, продають — за 10,36 грн/євро.

Курс купівлі готівкового євро зріс на 0,4%, продажу — на 0,3%, порівняно з учорашнім днем, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,10-10,27 грн/євро, з продажу – в межах 10,30-10,45 грн/євро.

Американську валюту у понеділок купують в середньому за 8,08 грн/дол., продають – за 8,12 грн/дол. Курс купівлі/продажу знизився на 0,1%, порівняно з учорашнім днем.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,04-8,10 грн/дол., з продажу – в межах 8,10-8,14 грн/дол.

Середній курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні підвищився на 0,5% і становить 0,2443 грн/рубль, продажу — також на 0,4% - до 0,2528 грн/рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2300-0,2490 грн/рубль, з продажу – в межах 0,2490-0,2650 грн/рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«UniCredit Bank»: долар США — 8,08/8,12 грн, євро — 9,98/10,28 грн, рубль — 0,2350/0,2480 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,09/8,13 грн, євро – 10,10/10,50 грн, рубль – 0,2350/0,2550 грн.

«Приватбанк»: долар США – 8,07/8,125 грн, євро – 10,15/10,45 грн, рубль – 0,2450/0,2550 грн.