Денний максимум купівлі-продажу валюти на міжбанку було оновлено на останній сесії - НБУ

Максимальна сума купівлі-продажу на валютному міжбанківському ринку в поточному році була зафіксована в ході останніх торгів, які відбулися минулої п'ятниці, 15 червня.

Як повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ), обсяг торгів становив 1,557 млрд дол, тоді як попередній денний максимум валютного міжбанку було встановлено 23 травня з обсягом 1,321 млрд дол.

За даними НБУ, всього з початку року денна сума купівлі-продажу валюти на міжбанку перевищувала 1 млрд дол. близько 20 разів.

У попередні роки обсяг безготівкового валютного ринку різко збільшувався за день до того, як мали відбутися розрахунки «Нафтогазу» за імпортований газ, але останнім часом це вже не є визначальним чинником.

У Нацбанку збільшення обсягів валютного міжбанку пояснюють наслідком проведеної регулятором лібералізації цього ринку в 2011 році. Директор Департаменту з управління валютним резервом і здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку України Олександр Дубихвіст на той час називав позитивним моментом збільшення обсягів, оскільки «чим більше обсяг, тим більша ліквідність ринку».

Абсолютний рекорд обсягу валютного міжбанку було встановлено на останній сесії минулого року (29 грудня 2011 року) на рівні 1,673 млрд дол.