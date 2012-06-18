Французьким компаніям в I кварталі відшкодовано 84,8 млн грн ПДВ

Французьким компаніям, що працюють в Україні, за підсумками I кварталу відшкодовано 84,8 млн грн ПДВ при заявці в сумі 21 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Франції в Україні, а також з представниками провідних французьких компаній в Україні заявив голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр Клименко.

«Заявки 2011 року - 92 млн грн, відшкодовано - 73 млн грн. Заявки I кварталу 2012 року - 21 млн грн. відшкодовано 84,8 млн грн», - зазначив він.

О.Клименко також повідомив, що в цілому боргів за підтвердженими сумами ПДВ до відшкодування на сьогодні немає.

«За активними заборгованостями по ПДВ у нас на сьогодні близько 5,2 млрд грн», - повідомив він, зазначивши при цьому, що активні борги - це ті, які проходять перевірку.

«У судах на сьогодні - близько 14 млрд грн», - підкреслив О.Клименко, говорячи про суми оскаржуваного податку для відшкодування.