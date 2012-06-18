Податкова з 1 липня припиняє оскарження в судах перенесення збитків підприємств

Державна податкова служба України (ДПСУ) з 1 липня 2012 року припинить оскарження в судах перенесення збитків підприємств на подальші періоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні, а також з представниками провідних французьких компаній в Україні заявив голова ДПСУ Олександр Клименко.

За його словами, таких судових справ «не так багато». «Ми маємо розділяти, там де були збитки, де, дійсно, з нашого боку питання до перенесення збитків, ми їх чітко мониторимо, ми їх розуміємо. І як тільки набуде чинності закон про зміни до Податкового кодексу, підемо назустріч бізнесу і припинимо оскарження», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2011 року Державна податкова служба своїм листом роз'яснила, що збитки підприємств за 2010 рік і минулі роки переносити на другий квартал 2011 року не можна. Після цього ДПСУ почала проводити камеральні перевірки, за підсумками яких знімалися ці збитки і донараховувався податок на прибуток.

Разом з тим експерти відзначають, що Податковий кодекс однозначно дає відповідь на це питання: всі збитки мають бути перенесені на подальші періоди.

Довідка УНІАН. У змінах до Податкового кодексу, які набудуть чинності з 1 липня 2012 року, передбачено право частково переносити збитки з попередніх періодів.

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