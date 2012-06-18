На міжбанку торги закрилися падінням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0750/8,0850, на 12:00 ціни впали - 8,0610/8,0670. На час закриття торгів цінові рівні відкотилися до значень 8,0630/8,0710 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2509/0,2514, на 12:00 ціни знизилися до 0,2498/0,2502. На час закриття ціни підвищилися - 0,2500/0,2504. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 32,2400 (-0,2400).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2685/1,2687, а на 15:00 знизилися до 1,2624/1,2626.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2470/10,2615, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,1885/10,2005. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли мінімуму - 10,1810/10,1950.