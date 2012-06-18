У Києві побільшало мільйонерів

У Києві кількість мільйонерів за підсумками 2011 року склала 916 чоловік, що на 34,7% більше порівняно з 2010 роком.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) в м. Києві, про це заявила голова відомства Ірина Носачова під час зустрічі з представниками ділових кіл столиці.

«Що стосується мільйонерів, то столичні органи податкової служби налічили 916 чоловік, які відзвітували про дохід у більш ніж мільйон гривень. Минулого року за підсумками декларування їх було 680 чоловік», - зазначила головний податківець столиці.

За словами І.Носачової, всього з початку року кияни подали близько 62 тис. декларацій про майновий стан і доходи за 2011 рік, що майже втричі більше, ніж за підсумками декларативної кампанії 2010 року. Сума задекларованого доходу склала 9,6 млрд грн, що на 3,7 млрд грн більше, ніж у 2010 році.

Згідно з поданими деклараціями, самостійно певна сума податку склала 294,5 млн грн. Сума податкової знижки, що підлягає відшкодуванню громадянам, становить понад 20 млн грн.