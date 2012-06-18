В Україні грошова маса в травні скоротилася на 0,6% (з початку року збільшилася на 2,1%) - до 699,6 млрд грн, монетарна база збільшилася на 0,1% (з початку року скоротилася на 1,2%) - до 237 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні, обнародуваному на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів минулого місяця скоротився на 0,8% (з початку року збільшився на 1,9%) - до 498,6 млрд грн. Зокрема, депозити юридичних осіб скоротилися на 2,3% (з початку року - на 9,2%) - до 165 млрд грн, депозити фізичних осіб “практично не змінилися” (з початку року зростання становило 8,5%) - до 333,7 млрд грн.

Загальний обсяг кредитних вкладень скоротився на 0,5% (з початку року - на 0,3%) - до 790,6 млрд грн.

Обсяг готівки поза банками збільшився на 0,2% (з початку року на 1,1%) - до 194,8 млрд грн.

Обсяг коррахунків банків на кінець місяця становив 16,2 млрд грн. Норматив обов'язкових резервів становив 15,7 млрд грн, з яких на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 6,7 млрд грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Нацбанку на кінець місяця становив 7,9 млрд грн.

У травні обсяг мобілізаційних операцій Нацбанку становив 6,3 млрд грн (з початку року — 16,2 млрд грн), операцій з рефінансування банків — 3,7 млрд грн (з початку року — 17,2 млрд грн).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2011 році збільшилася на 14,2% - до 682,7 млрд грн, монетарна база - на 6,3%, до 239,9 млрд грн.