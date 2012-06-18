НБУ в травні поповнив свій портфель ОВДП на 0,4 млрд грн

Національний банк України в травні поповнив свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 0,4 млрд грн (з початку року — на 4,6 млрд грн), повідомляється на сайті регулятора.

Операції з продажу державних облігацій України з портфеля Національного банку впродовж травня не проводилися.

Через механізм двостороннього котирування НБУ в травні не проводив операції купівлі (продажу) ОВДП, а з початку року обсяг купівлі державних паперів становив 1,6 млрд грн, продажу — 1,25 млрд грн.

У травні на первинних аукціонах розміщувалися ОВДП, номіновані як в національній, так і в іноземній валютах. За результатми аукціонів до державного бюджету України надійшло коштів у національній валюті на суму 2,8 млрд грн (з початку року надходження становили 17,3 млрд грн). Надходження від продажу ОВДП, номінованих в іноземній валюті, становили 0,6 млрд дол. (з початку року до бюджету залучено 1,2 млрд дол.). У травні уряд не продавав ОВДП, номіновані в євро, а за січень-травень обсяг надходжень до бюджету від їх продажу становив 276,3 млн. євро.

Платежі з погашення і виплати доходу з ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсягу, який за травень становив 21,4 млрд грн, зокрема основний борг — 14,9 млрд грн, виплата доходу — 6,5 млрд грн.