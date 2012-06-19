Резерви МВФ зростуть на 456 млрд дол. Найбільший внесок виділяє Японія - 60 млрд дол.

Країни-члени Міжнародного валютного фонду /МВФ/ оголосили про готовність поповнити резерви організації на 456 млрд доларів. Про це йдеться в поширеній сьогодні заяві директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард.

"Ряд країн-членів оголосили про підвищення запасів ресурсів МВФ, - йдеться в документі. - В результаті, загальна сума оголошених внесків зросла до 456 млрд доларів".

Зокрема, найбільші внески виділять Японія - 60 млрд доларів, Німеччина - 54,7 млрд доларів, Китай - 43 млрд доларів, Франція - 41,4 млрд доларів. Як повідомлялося раніше, Росія оголосила про поповнення резервів фонду на 10 млрд доларів, передає ІТАР-ТАСС.