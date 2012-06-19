У Білорусі з 20 червня знижується ставка рефінансування до 32%

Мінськ. 19 червня. УНІАН. У Білорусі з 20 червня знижується ставка рефінансування Національного банку до 32% річних.

Як повідомляє управління інформації і громадських зв'язків Нацбанку Білорусі, відповідне рішення ухвалене правлінням Національного банку 13 червня.

Одночасно знижується відсоткова ставка за постійно доступними операціями підтримки ліквідності (кредит овернайт, СВОП овернайт) і двосторонніми операціями (ломбардний кредит, операції СВОП) з 55% до 50% річних.

«Фактична динаміка більшості макроекономічних індикаторів та їх оцінка на середньостроковий період підтверджують можливість зниження номінального рівня відсоткових ставок в економіці без посилення ризиків для збалансованого розвитку країни», - йдеться у повідомленні Нацбанку Білорусі.

Довідка УНІАН. З початку року ставка рефінансування знижується вже вп'яте: 15 лютого – з 45% до 43%, 1 березня – до 38%, 2 квітня – до 36%, 16 травня – до 34%.