На міжбанку падіння котирувань триває - 8,0650/8,0750 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим падінням котирувань – 8,0650/8,0750 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2475/80, котирування євро-гривні пішли вниз – 10,1665/10,1810. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2607/09 (понеділок — 1,2685/87).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.