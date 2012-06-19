Середній курс євро в комбанках у вівторок знизився до 10,11/10,29 грн/євро

У вівторок вранці українські банки купують євро в середньому за 10,11 грн/євро, продають — по 10,29 грн/євро.

Курс купівлі/продажу готівкового євро знизився на 0,6%, порівняно з вчорашнім днем, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,03-10,22 грн/євро, з продажу – в межах 10,22-10,35 грн/євро.

Американську валюту у вівторок купують в середньому за 8,06 грн/дол., продають – за 8,11 грн/дол. Курс купівлі/продажу знизився на 0,2%, порівняно з учорашнім днем.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,05-8,09 грн/дол., з продажу – в межах 8,099-8,13 грн/дол.

Середній курс купівлі готівкового рубля у комбанках сьогодні знизився на 0,5%, до 0,2425 грн/рубль, продажу — на 0,6% - до 0,2514 грн/рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2320-0,2480 грн/рубль, з продажу – в межах 0,2490-0,2650 грн/рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«UniCredit Bank»: долар США — 8,07/8,10 грн, євро — 10,05/10,30 грн, рубль — 0,2350/0,2480 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,07/8,12 грн, євро – 10,05/10,40 грн, рубль – 0,2400/0,2550 грн.

«Приватбанк»: долар США – 8,06/8,11 грн, євро – 10,00/10,30 грн, рубль – 0,2430/0,2550 грн.