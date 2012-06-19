На тлі коливань курсу гривні може відновитися інтерес до валютних ОВДП - експерт

На тлі коливань курсу гривні на міжбанківському валютному ринку на аукціонах може поновитися інтерес до валютних облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП).

Таку думку висловив фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса.

«Марафон первинних розміщень триває. У той же час, участь в ньому бере вкрай мало ринкових учасників. Ймовірно, вони зосередяться, в основному, на валютних облігаціях, попит на які значно зріс на вторинному ринку на тлі коливань курсу гривні на міжбанку», - йдеться в коментарі С.Фурса з приводу майбутнього аукціону з розміщення ОВДП, проведення якого заплановано на 20 червня.

Мінфін запропонує три серії стандартних облігацій з терміном обігу один рік, п'ять і сім років, індексовані облігації з погашенням 13 травня 2015 року і дві серії валютних облігації з терміном обігу два і три роки.

Експерт також не виключає і результативні розміщення наддовгих, як за українськими мірками, облігацій. На його думку покупок річних паперів очікувати не варто.

Довідка УНІАН. За даними Національного банку України, в результаті продажу ОВДП на первинних аукціонах, номінованих як у національній, так і в іноземній валютах, в державний бюджет України за січень-травень надійшло 17,3 млрд грн, 1,2 млрд дол. і 276,3 млн євро.