Міжбанк на 12:00: котирування зросли - 8,0750/8,0795 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0650/8,0750, на 12:00 ціни піднялися - 8,0750/8,0795 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2475/80, на 12:00 ціни знизилися 0,2465/69. У Росії курс долар-рубль виріс, і на 12:00 встановився на рівні 32,8278 (+0,5878).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2607/09, змінюючись у вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,1665/10,1810, на 12:00 ціни пішли вгору 10,1740/10,1840.