"Альфа-Банк" купує частину роздрібного портфеля кредитів "Дельта Банку"

"Альфа-Банк" (Київ) купує частину роздрібного портфеля кредитів "Дельта Банку".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Альфа-Банку", переданому УНІАН.

"Сума портфеля становить понад 650 млн грн. У портфель входять позики у валюті на покупку житла і автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з наданою інформацією, з 18 червня клієнти "Дельта Банку", кредити яких знаходяться в зазначеному портфелі, стають клієнтами "Альфа-Банку"

Довідка УНІАН. ПАТ «Альфа-Банк» (м. Київ) зареєстровано в січні 2001 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 квітня 2012 року склали 27,65 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – 17,67 млрд грн, зобов'язання – 23,48 млрд грн, статутний капітал – 4,639 млрд грн, власний капітал - 4,17 млрд грн.

«Альфа-Банк» в I кварталі 2012 року збільшив чистий прибуток проти аналогічного періоду 2011 року в 6,2 рази - до 15,09 млн грн.

«Альфа-Банк» (Україна) входить до складу консорціуму «Альфа-Групп».

КБ «Дельта» зареєстрований 9 лютого 2006 року.

Активи банку на 1 квітня ц.р. склали 24,53 млрд грн, зобов'язання – 21,59 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 14,43 млрд грн, власний капітал - 2,94 млрд грн, статутний капітал - 827 млн грн.

Чистий прибуток «Дельта Банку» в січні-березні 2012 року склав 12,04 млн грн.

На 1 січня 2012 р. основними акціонерами банку були: Микола Лагун - 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.