Закон про податок на розкіш можуть прийняти вже на цій сесії ВР - Єфремов

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов не виключає, що вже на цій сесії може бути прийнято закон про податок на розкіш.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

За словами О.Єфремова, зареєстровано кілька відповідних законопроектів. Він вважає, що один з них треба взяти за основу, а «все розумне» з інших законопроектів включити до основного.

Як сказав О.Єфремов, «потрібно дуже обережно ухвалювати рішення з цього питання, щоб не вийшло так, що ті, кого потрібно обкладати даним податком, не вивезли свої кошти за кордон».

О.Єфремов підкреслив, що якщо «вийде нормально працювати і зал не заперечуватиме, то ми можемо цього тижня розглянути його (законопроект, яким передбачено податок на розкіш – УНІАН) у першому читанні, а потім наступного сесійного тижня прийняти в цілому».